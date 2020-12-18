Kayıp koyunlar bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp 20 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde besicilik yapan N.S.'nin 20 koyunu kayboldu. Çalındığını düşünen N.S. durumu jandarmaya bildirdi.
Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kapısuyu Jandarma Karakolu dedektifleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışmasıyla ahırın çevresinde koyunlara ait hayvan izleri takip edilerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Hıdırbey Mahallesi Yezur mevkisinde hayvanlar otlanırken bulundu.
Koyunlar sahibine teslim edildi. - HATAY
- Kaynak: İHA
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