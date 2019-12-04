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Kayıp koyunları Jandarma buldu

6 saat önce

Afyonkarahisar'da kayıp olan 40 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı araştırmanın ardından bulunarak sahibine teslim edildi.

Kayıp koyunları Jandarma buldu, System.String[]

Afyonkarahisar'da kayıp olan 40 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı araştırmanın ardından bulunarak sahibine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesi Altınova köyünde, Necdet Karagöz'e ait 40 küçükbaş hayvanının ahırında olmadığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından drone ile yapılan arazi arama ve taraması sonrası bölgenin 3 kilometre kuzeyinde hayvanlar bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından arazide kontrol altına alınan küçükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, daha öncede kaybolduğu bildirilen kayıp hayvanları drone ile bulmuştu.

Jandarma, Altınova, Evciler, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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