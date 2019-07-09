Son Dakika Haberleri: Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

49 dakika önce

Bursa'da jandarma ekipleri, kayıp 30 koyunu çalılıkların arasında drone ile buldu.

Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu, System.String[]
Bursa'da jandarma ekipleri, kayıp 30 koyunu çalılıkların arasında drone ile buldu.

Olay, önceki gün Karacabey'in Uluabat Mahallesi'nde meydana geldi. Koyunları kaybolan Muhammet B, jandarma ekiplerine arayarak ihbarda bulundu. Koyunların kaybolduğu alanda otların sık ve yüksek olması sebebiyle ekipler drone yardımı ile koyunları kısa sürede otlarken buldu. Kaybolan 30 baş koyun sahibine teslim edildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:13 Kaynak: İHA
Karacabey, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zengin olma hayali kuran kurnazlar kaçak kazı yaparken drone'a yakalandı! 4 gözaltı 5 çocuk, yanan tineri sokakta oturan başka bir çocuğun üzerine atıp kaçtı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu (Özel) Önce namaz kıldı, sonra camideki tarihi saati çaldı...O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:02:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]