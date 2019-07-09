Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu
49 dakika önce
Bursa'da jandarma ekipleri, kayıp 30 koyunu çalılıkların arasında drone ile buldu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:13 Kaynak: İHA
'da jandarma ekipleri, kayıp 30 koyunu çalılıkların arasında drone ile buldu.
Olay, önceki gün Karacabey
'in Uluabat Mahallesi'nde meydana geldi. Koyunları kaybolan Muhammet B, jandarma ekiplerine arayarak ihbarda bulundu. Koyunların kaybolduğu alanda otların sık ve yüksek olması sebebiyle ekipler drone yardımı ile koyunları kısa sürede otlarken buldu. Kaybolan 30 baş koyun sahibine teslim edildi. - BURSA
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