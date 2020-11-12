Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu - Son Dakika

Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu
12.11.2020 11:06
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan koyunlar jandarma tarafından drone ile bulundu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan koyunlar jandarma tarafından drone ile bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde bağlı Yukarıdana köyünde koyunları kaybolan 75 yaşındaki İ.B., jandarmaya ihbarda bulundu. Koyunların çalınmış olması ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, arama başlattı. Drone ila kırsal alanlarda arama yapan jandarma ekipleri kayıp olan koyunları bularak sahibine teslim etti.
Vatandaşların mal ve can güvenliğinin sağlanması için jandarmanın aralıksız görevinin başında olduğu belirtildi. - KARABÜK
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