Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu - Son Dakika

Malatya'da arazide kaybolan 84 adet küçükbaş hayvan, jandarmanın drone ile havadan yaptığı arama ve tarama çalışmalarının sonucunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde koyunlarını otlatmaya bırakan çoban, daha sonra hayvanlarının yerinde olmadığını görünce jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ise kayıp hayvanların bulunması için bölgede arama çalışmaları başladı.

Drone ile havadan da arama çalışması gerçekleştiren jandarma ekipleri kayıp 84 koyunu bölgeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir alanda buldu. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, koyunlarına kavuşan çoban ise jandarma görevlilerine teşekkür etti. - MALATYA