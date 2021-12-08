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Kayıp Kübra Ekin, cinayet zanlısı erkek arkadaşıyla pasaport başvurusunda bulunmuş - Son Dakika

Kayıp Kübra Ekin, cinayet zanlısı erkek arkadaşıyla pasaport başvurusunda bulunmuş

08.12.2021 16:52

Kayıp Kübra Ekin, cinayet zanlısı erkek arkadaşıyla pasaport başvurusunda bulunmuş Diyarbakır'da 27 gündür aile tarafından kayıp olduğu ihbarı yapılan ve haber alınamayan 22 yaşındaki Kübra Ekin'in, Bismil ilçesinde öldürüldükten sonra yakılmış cesedi bulunan Mehmet Berat Kağanarslan...

Kayıp Kübra Ekin, cinayet zanlısı erkek arkadaşıyla pasaport başvurusunda bulunmuş

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 27 gündür aile tarafından kayıp olduğu ihbarı yapılan ve haber alınamayan 22 yaşındaki Kübra Ekin'in, Bismil ilçesinde öldürüldükten sonra yakılmış cesedi bulunan Mehmet Berat Kağanarslan cinayetiyle ilgili tutuklanan 7 kişi arasında yer alan erkek arkadaşı F.F. ile birlikte yurt dışına kaçmak için pasaport başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkiinde 5 Kasım günü köylüler tarafından arazide Mehmet Berat Kağanarslan'ın cesedi bulunması sonrası 22 Ekim'de ailesi tarafından kayıp başvuruş yapılan Kağanarslan'ın öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 şüpheli tespit ederek adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Cinayet şüphelisi olarak aranıyor

Kağanarslan cinayetinde şüpheli olarak aranan S.Ç.'nin 15 Kasım'da silahla vurularak cinayete kurban gittiği tespit edilirken, 1 şüphelinin yurt dışına çıktığı, diğer şüphelinin ise mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayan Kübra Ekin olduğu iddia edildi.

Evlilik hazırlığı için alışverişe gitti, dönmedi

Ekin, 23 gün önce 13 Kasım tarihinde akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde birlikte yaşadığı annesi Rahime Özdemir'e 'evlilik hazırlığı yapmak için alışverişe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan kayıplara karışmıştı. Kızının bulunmasını isteyen Rahime Özdemir, soruşturmanın etkin yürütülmesi için Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezine başvurduktan sonra il emniyet müdürlüğü tarafından da bulunması için özel ekip kurulmuştu.

Ekin'in, yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor

Yapılan araştırmada, Kübra Ekin'in, Kağanarslan cinayetinin asli şüphelilerinden tutuklanan F.F. ile birlikte kaybolmadan 4 gün önce 9 Kasım'da aynı gün pasaport müracaatı yaptığı ve Ergani ilçesinde olduğu tespit edildiği ancak herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi. Ekin'in yurt dışına kaçan şüpheliyle birlikte gittiği iddia ediliyor.

Ekin'in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan özel ekiplerin yoğun çalışması devam ederken, ailesi de Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezine başvurduktan sonra dosyaya bakması için avukat tayin edildi.

Kayıp Kübra Ekin, cinayet zanlısı erkek arkadaşıyla pasaport başvurusunda bulunmuş
Kayıp Kübra Ekin, cinayet zanlısı erkek arkadaşıyla pasaport başvurusunda bulunmuş
Kayıp Kübra Ekin, cinayet zanlısı erkek arkadaşıyla pasaport başvurusunda bulunmuş
Kayıp Kübra Ekin, cinayet zanlısı erkek arkadaşıyla pasaport başvurusunda bulunmuş

Diyarbakır, Pasaport, Cinayet, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Kübra Ekin, cinayet zanlısı erkek arkadaşıyla pasaport başvurusunda bulunmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp Kübra Ekin, cinayet zanlısı erkek arkadaşıyla pasaport başvurusunda bulunmuş - Son Dakika
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