Kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu
6 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan 22 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin 48 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan 22 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin 48 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulundu.
Nizip ilçesinde Karadağ mevkisinde hayvanları otlatan C.K.(18), 24 kasım 2019 tarihinde vadi içerisinde otlattığı hayvanlardan 22'si kayboldu. C.K'nin müracaatı üzerine çalışma başlatan Jandarma Asayiş timleri 48 saat süren arama çalışmaları neticesinde 22 adet küçükbaş hayvanı buldu.
48 saatte hayvanları bulan jandarma ekipleri, hayvanları sahibine teslim etti. - GAZİANTEP
Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu