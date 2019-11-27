Son Dakika Haberleri: Kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika

Kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan 22 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin 48 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan 22 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin 48 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulundu.


Nizip ilçesinde Karadağ mevkisinde hayvanları otlatan C.K.(18), 24 kasım 2019 tarihinde vadi içerisinde otlattığı hayvanlardan 22'si kayboldu. C.K'nin müracaatı üzerine çalışma başlatan Jandarma Asayiş timleri 48 saat süren arama çalışmaları neticesinde 22 adet küçükbaş hayvanı buldu.


48 saatte hayvanları bulan jandarma ekipleri, hayvanları sahibine teslim etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Jandarma, Karadağ, Nizip, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 22:46:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]