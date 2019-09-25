Son Dakika Haberleri: Kayıp kuzularını ararken kazada yaralandı
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Kayıp kuzularını ararken kazada yaralandı

56 dakika önce

ELAZIĞ'da, kaybolan kuzularını aramaya çıkan Selim Fırat (33), traktörünün devrilmesiyle yaralandı.

Kayıp kuzularını ararken kazada yaralandı, System.String[]

ELAZIĞ'da, kaybolan kuzularını aramaya çıkan Selim Fırat (33), traktörünün devrilmesiyle yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez bağlı Alatarla köyünde meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan Selim Fırat, sürüsündeki kuzularının bazılarının kayıp olduğu fark edince arama çalışması başlattı. Traktörüyle hayvanlarını arayan Fırat, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devirldi.

Kazada yalanan Fırat, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Selim Fırat, Sabah, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:46 Kaynak: DHA
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