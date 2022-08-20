Kayıp leylek aylar sonra geri döndü, vatandaşlar sevinçle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp leylek aylar sonra geri döndü, vatandaşlar sevinçle karşıladı

20.08.2022 12:42
Kayıp leylek aylar sonra geri döndü, vatandaşlar sevinçle karşıladı

Kayıp leylek aylar sonra geri döndü, vatandaşlar sevinçle karşıladı Afrika'dan Avrupa'ya göç ettiği esnada sürüsünden ayrılarak Tekirdağ'a konan leylek aylarca burada yaşadıktan sonra tekrar göç etmişti.

Kayıp leylek aylar sonra geri döndü, vatandaşlar sevinçle karşıladı

TEKİRDAĞ - Afrika'dan Avrupa'ya göç ettiği esnada sürüsünden ayrılarak Tekirdağ'a konan leylek aylarca burada yaşadıktan sonra tekrar göç etmişti. Geri dönüş yolunda tekrar Tekirdağ'a gelen leylek vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "Tekirdağ'ın meşhur leyleği" olarak bilinen leylek, 2020 yılında Bulgaristan'da doğduktan iki ay sonra yuvasından ayrılmış ve bitkin halde bulunduktan sonra tedavi altına alınmıştı. 2021 yılına gelindiğinde Afrika'ya göç ettiği esnada yorgun düşen leylek, Tekirdağ Süleymanpaşa'da bulunan Tarihi Bedesten Bahçesine inerek buradaki esnafa sığınmıştı. Vatandaşların ve esnafın büyük ilgisini gören leylek aylarca Tekirdağ'da kaldıktan sonra tekrar göç yoluna çıkmış ve uzun zamandır şehirde görülmemişti.

Aylar sonra bir sürpriz yaparak tekrar Tekirdağ'a gelen leylek esnafta ve vatandaşlarda büyük sevinç yaşattı. Bedesten bahçesinde dolaşan leyleğin 1 hafta önce geldiğini belirten Ahmet Didman; "Bakıldığı yeri bildiği için ayrılmıyor buradan. Lokantadaki arkadaşlarımızla ona bakıyoruz. Sabah geliyor, akşamları uçarak gidiyor. Burayı benimsedi, bahçede kedileri kovalıyor. Buranın sahibi gibi, adeta ben buranın sahibiyim diyor. Yaklaşık 8 aydır görmüyorduk. Tabii buraya alıştığı için geri geldi. Sabahları saat dokuz gibi geliyor, bazen daha erken geliyor. Suyunu koyuyoruz. Hayvan karnını doyurmaya çalışıyor. Doğa hayvanı olduğu için kurbağa, solucan gibi şeylerle beslendiği için vatandaşlara ekmek vermeyin diye uyarıda bulunuyoruz. Bu hayvanın yediği şeyler bellidir. Biz ona tavuk ciğeri alıyoruz. Hamsi zamanı veriyoruz. Hamsiyi çok seviyor, öyle idare ediyor. Şuan da keyfi çok iyi, buralarda geziyor" dedi.

YORUMLAR
500
Uşak'a Fas'tan 171 gelin geldi Uşak'a Fas'tan 171 gelin geldi 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası
Kaynak: İHA

Bulgaristan, Tekirdağ, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp leylek aylar sonra geri döndü, vatandaşlar sevinçle karşıladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
10:21 Sadece 1 gün evli kaldığı kadına 5 yıldır nafaka ödeyen adam adalet yürüyüşüne çıktı
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 12:42:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp leylek aylar sonra geri döndü, vatandaşlar sevinçle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement