Kayıp liseli gençten umutlandıran gelişme

Anne Türkan Demiryürek, 8 gün önce kaybolan oğlunun 2 Ekim'de bir arkadaşı ile birlikte ayakkabı aldığını öğrendiklerini söyledi

Hakan Demiryürek'i bulmak için polis, jandarma, AFAD ve YAKUT ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 8 gün önce ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosunun ardından ortadan kaybolan 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek'i arama çalışmaları sürüyor.

Kozan'ın Hacımirzalı Mahallesi'nde 8 gün önce evden çıkıp ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosunun ardından kayıplara karışan Hakan Demiryürek'i bulmak için polis, jandarma, AFAD ve YAKUT ekipleri iz takip köpekleriyle seferber oldu. Şu ana kadar kendisine ulaşılamayan lise öğrencisi Demiryürek'in kendisine yeni bir ayakkabı aldığı ortaya çıktı.

Anne Türkan Demiryürek her yerde oğlunu aradıklarını ve eve dönmesini istediğini belirterek, en son 2 Ekim'de yanında bir arkadaşı ile birlikte çarşıdan siyah bir ayakkabı aldığını öğrendiklerini anlattı. Oğlunun bir yerde saklanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Demiryürek, "3 yaşındaki kızım her gün akşam Hakan abim gelecek diyor. Dronla her yerde aradık. En son çarşıda yanında bir arkadaşı ile birlikte ayakkabı almış kendine. Kardeşleri çok özledi. Bence bir yerde korkuyor saklanıyor. Bize ulaşmadı daha haber bekliyoruz. Yeter ki iyi olduğunu bilelim. Zeytinlikler buradaki dağlar her yer arandı. Aranmayan yer kalmadı" dedi.