Son Dakika Haberleri: Kayıp Liseli İlyas, Lokantada Çalışırken Bulundu

Kayıp Liseli İlyas, Lokantada Çalışırken Bulundu

2 saat önce

SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Çamtaşı köyündeki evinden 'kursa gidiyorum' diyerek, çıkan ve 11 gündür kayıp olan liseli İlyas D.r (17), polis tarafından bir lokantada çalışırken bulundu.

Kayıp Liseli İlyas, Lokantada Çalışırken Bulundu, System.String[]
SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Çamtaşı köyündeki evinden 'kursa gidiyorum' diyerek, çıkan ve 11 gündür kayıp olan liseli İlyas D.r (17), polis tarafından bir lokantada çalışırken bulundu. Demir, ailesine teslim edildi. 

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açık öğretim bölümünde okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi İlyas D., 23 Mart günü, 'Kursa gidiyorum' diyerek, evden çıktı. Ancak geri dönmedi.

Baba Tahsin D., Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kayıp başvurusu yaptı. Babanın oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirtmesi üzerine polis, geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda İlyas D.'nin Ahlat ilçesindeki bir lokantada çalıştığı belirlendi. Polis, lokantaya giderek İlyas D.'yi buldu. Liseli genç, ailesine teslim edildi.  

- Tatvan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:26 Kaynak: DHA

Tatvan, Baykan, Polis, Güncel
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