Kayıp liseli kızdan 7 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp liseli kızdan 7 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Kayıp liseli kızdan 7 gündür haber alınamıyor

6 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki genç kızdan 7 gündür haber alınamıyor.

Kayıp liseli kızdan 7 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki genç kızdan 7 gündür haber alınamıyor. Kayıp kızı bulmak için güvenlik güçleri ilçedeki metruk binalarda arama yapıyor.


Aşkale ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan Nermin-Yüksel D. çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Didem, annesiyle tartışması sonrası evi terk etti. Aile, kızlarının eve gelmemesi üzerine Aşkale İlçe Polis Merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp kızı bulmak için seferber oldu. İlçe merkezindeki güvenlik kameralarından Didem'in en son Aşkale- Erzincan karayolu Bölge Trafik mevkisine doğru gittiği tespit edildi.


Devam eden arama çalışmalarında AFAD ekiplerine bağlı dalgıç timleri Didem'in en son görüldüğü noktadan Karasu Nehri'nin HES göletine kadar olan yatağını boydan boya aradı. Yapılan aramalarda genç kızdan herhangi bir ize rastlanılmadı.


7. günde de arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlayan güvenlik güçleri köyde ve ilçede yer alan metruk binalarda tek tek arama çalışması gerçekleştirdi. - ERZURUM

Meydan Mahallesi, Aşkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti Türkiye'de hayatından mutlu olanların oranı %53'ten %52'ye düştü Hasan Ali Kaldırım: Ersun Yanal beni neden oynatmadı, anlamadım

Son Dakika Haberleri
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser
13:41 İşte Helin Avşar'ın yeni sevgilisi!
13:41 Şarkıcı Merve Özbey'den çocuk itirafı!
13:41 Candan Erçetin'in hayat arkadaşı Hakan Karahan'dan 'keçi' açıklaması!
14:39 Serdar Ortaç'tan ilginç itiraf: Bir kadında göbek şekline önem veririm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 15:07:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp liseli kızdan 7 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]