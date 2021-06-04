Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor
04.06.2021 09:18
Müge Anlı programında 8 yıl önce ortalıktan kaybolan Lütfiye Gündüz'ü bir süredir arıyordu. Yaşanan olaylar değerlendirildiğinde baş şüpheli olarak görülen eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı. Nevşehir'de yaşanan olayda kanlar içinde hastaneye kaldırılan Duran Özdemir'in tedavisi sürüyor.
Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, 8 yıldır haber alınamayan Lütfiye Gündüz'e ne olduğunu araştırmaya başladı. Şüpheli olarak görülen eski eş Duran Özdemir de bir süredir canlı yayına çıkarak konu hakkında bildiklerini anlatıyor. Özdemir'in eski karısı öldürüp varile koyduktan sonra Kızılırmak'a iddia edildi. Ancak şüpheli eş hakkındaki tüm iddiaları yalanladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Lütfiye Gündüz'le ilgili her olayda baş şüpheli olarak gösterilen Duran Özdemir, Nevşehir'de kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Yaralandığı için kanlar içinde kalan Özdemir, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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