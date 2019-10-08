Son Dakika Haberleri: Kayıp mahmut gazi, malatya'da bulundu
Son Dakika Güncel Kayıp mahmut gazi, malatya'da bulundu

Kayıp mahmut gazi, malatya'da bulundu

28 dakika önce

ADIYAMAN'da 5 gün önce okula gittiğini söyleyerek evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Mahmut Gazi Akıncı (15) Malatya Otogarı'nda polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayıp mahmut gazi, malatya'da bulundu, System.String[]
ADIYAMAN'da 5 gün önce okula gittiğini söyleyerek evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Mahmut Gazi Akıncı (15) Malatya Otogarı'nda polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan ve zaman zaman okuldan kaçarak devamsızlık yapan Mahmut Gazi Akıncı, ailesinin öğretmenlerle konuşmak için okula gideceğini öğrendi. 3 Ekim günü sabah saatlerinde okula gideceğini söyleyip evden çıkan Akıncı geri dönmedi. Ailesi, Mahmut Gazi Akıncı'ya ulaşmaya çalıştı, sonuç alamayınca da polise başvurdu. Polis, Akıncı'nın bulunması için çalışma başlattı. Baba Latif Akıncı, 6 çocuğunun en küçüğü olan oğlu Mahmut Gazi'nin evden kaçmış olabileceğini söyledi. Kentin dört bir yanına kayıp ilanları asan Akıncı, oğlunun eve dönmesi için çağrıda bulundu. Polis tarafından her yerde aranan Mahmut Gazi Akıncı'nın, Malatya Otogarı'nda polis ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolünde kayıp olarak arandığı belirlendi.
Akıncı, polisin haber vermesi ile Malatya'ya giden ailesine teslim edildi.


Mahmut Gazi, Malatya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:30 Kaynak: DHA
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