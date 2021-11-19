Kayıp manda foseptik çukurunda telef oldu - Son Dakika

Kayıp manda foseptik çukurunda telef oldu

İSTANBUL - İSTABULÇatalca'da otlatmaya götürülen manda, foseptik çukuruna düşerek telef oldu.

Olay, 15 Kasım günü akşam saatlerinde Karamandere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çoban tarafından otlatmaya götürülen manda akşam saatlerinde geri dönüş yolunda kayboldu. Aramaya çıkan sahibi, hayvanı bir yerleşim yerine ait beş metre derinliğinde etrafında herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan foseptik çukurunda bulundu. Kuyuda telef olan manda, olay yerine gelen İtfaiye tarafından çıkarıldı.

Geçimini hayvancılıkla sürdüren Mustafa Gür "Hayvanları akşam sağmak için eve getirirken hayvanlarla beraber buraya girmiş ve kuyuya düşmüş, Eve gittiğimizde hayvanı bulamadık, hayvanı aramaya çıktık sonra burada bulduk. Yolundan sapan hayvan buraya düşmüş. Bulduğumuzda ölmüştü hayvan. Kuyu beş metre derinliğinde, iki metre genişliğinde. İtfaiyeyi çağırdık, itfaiyeden kepçe getirip hayvanın ölüsünü çıkarttılar. Kuyunun etrafı açık hiçbir önlem alınmamıştı. Buraya insanda düşebilir, kimse düşmesin, başka hayvanlar düşmesin diye biz kapattık" şeklinde konuştu.