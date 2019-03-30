Son Dakika Haberleri: Kayıp Market İşletmecisi Ormanda Ölü Bulundu

Kayıp Market İşletmecisi Ormanda Ölü Bulundu

31 dakika önce

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde 3 gündür kayıp olan market işletmecisi Ahmet Sincer, ormanlık alanda ölü bulundu.

Kayıp Market İşletmecisi Ormanda Ölü Bulundu, System.String[]
ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde 3 gündür kayıp olan market işletmecisi Ahmet Sincer, ormanlık alanda ölü bulundu.

Keçiborlu'da market işleten Ahmet Sincer'den haber alamayan yakınları, polis ve jandarmaya haber verdi. Ekipler, Sincer için arama çalışması başlattı.  Çarşamba gününden beri aranan Ahmet Sincer, bugün Koçtepe köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda ölü bulundu. 

Ahmet Sincer'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:00 Kaynak: DHA

Isparta, Keçiborlu, Güncel
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