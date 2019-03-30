Kayıp Market İşletmecisi Ormanda Ölü Bulundu
31 dakika önce
ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde 3 gündür kayıp olan market işletmecisi Ahmet Sincer, ormanlık alanda ölü bulundu.
ISPARTA'nın Keçiborlu
ilçesinde 3 gündür kayıp olan market işletmecisi Ahmet Sincer, ormanlık alanda ölü bulundu.
Keçiborlu'da market işleten Ahmet Sincer'den haber alamayan yakınları, polis ve jandarmaya haber verdi. Ekipler, Sincer için arama çalışması başlattı. Çarşamba
gününden beri aranan Ahmet Sincer, bugün Koçtepe köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda ölü bulundu.
Ahmet Sincer'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.
- Isparta
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:00 Kaynak: DHA
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