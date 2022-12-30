Gaziantep'te kayıp olarak aranan Mehmet Ali'yi öldürüp metruk bağ evinin bahçesine gömmüşler - Son Dakika
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Gaziantep'te kayıp olarak aranan Mehmet Ali'yi öldürüp metruk bağ evinin bahçesine gömmüşler

30.12.2022 16:16

Gaziantep'te 2 yıldır kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Mehmet Ali Topallar'ın 3 kişi tarafından öldürülüp, metruk bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü belirlendi. Şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan cezaevine olduğu ortaya çıkarken, diğer şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.

Barak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Topallar 2020 Ekim ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, F.K., A.C.Ş ve M.E.K.'yi şüpheli olarak tespit etti. F.K.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan, A.C.Ş'nin ise 'Yağma' suçundan cezaevinde tutuklu bulundukları tespit edildi.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

A.C.Ş. yapılan sorgusunda Mehmet Ali'yi öldürerek Gaziantep Havalimanı yolu üzerindeki metruk bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini söyledi. A.C.Ş.'nin yer göstermesiyle bağ evinin bahçesinde kazı yapıldı. Kazıda kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendi. Yapılan incelemede kemiklerin Mehmet Ali Topallar'a ait olduğu belirlendi.

DİĞER ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Olayın diğer şüphelisi M.E.K. de polisin teknik ve fiziki takibinin ardından operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İşte yapılan arama çalışmalarından kareler;

Kayıp Mehmet Ali'yi öldürüp metruk bağ evinin bahçesine gömmüşler
Kayıp Mehmet Ali'yi öldürüp metruk bağ evinin bahçesine gömmüşler
Kayıp Mehmet Ali'yi öldürüp metruk bağ evinin bahçesine gömmüşler
Kayıp Mehmet Ali'yi öldürüp metruk bağ evinin bahçesine gömmüşler
Kayıp Mehmet Ali'yi öldürüp metruk bağ evinin bahçesine gömmüşler
Kaynak: DHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kayıp olarak aranan Mehmet Ali'yi öldürüp metruk bağ evinin bahçesine gömmüşler - Son Dakika

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