Son Dakika Haberleri: Kayıp Mehmet Emin'in sulama kanalında cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Kayıp Mehmet Emin'in sulama kanalında cesedi bulundu

31 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesine bayram ziyaretine gelen ve gezmek için çıktığı akrabasının evine bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Mehmet Emin Birişik'in (14), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Kayıp Mehmet Emin'in sulama kanalında cesedi bulundu, System.String[]
ŞANLIURFA'nın  Suruç ilçesine bayram ziyaretine gelen ve gezmek için çıktığı akrabasının evine bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Mehmet Emin Birişik'in (14), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
Olay, dün, ilçeye bağlı kırsal Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'ten Ramazan Bayramı ziyareti için Şanlıurfa Suruç'taki akrabalarının evine gelen Mehmet Emin Birişik, gezmeye çıktı. Birişik'in gece olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. İhbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Aramalar, bölgedeki sulama kanalı çevresinde yoğunlaştırıldı. Ekipler, bugün öğle saatlerinde, kanalda Birişik'in cansız bedenine ulaştı. Mehmet Emin Birişik'in kanaldan çıkarılan cansız bedeni, otopsi için Suruç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Birişik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:45 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk otobüsünde taciz! Kadın yolcu çığlık attı, ortalık bir anda karıştı 41 yaşındaki müzisyen Murat Omurtağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 14:16:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp Mehmet Emin'in sulama kanalında cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]