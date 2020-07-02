Kayıp Melek'i arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kayıp Melek'i arama çalışmaları devam ediyor

Amca Hüseyin Memiş: "Dereden yeğenimin ayakkabısı bulduk"

VAN - Van'ın Erciş ilçesindeki evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek Memiş'ten hala haber alınamazken, ayakkabısı ise derede bulundu.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, dün sabah evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oyun oynarken birden kayboldu. Baba Yücel Memiş ve vatandaşların yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince polis ve AFAD ekiplerinden destek istendi.

Bölgeye gelen polis sualtı arama kurtarma timleri ile AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları hala sonuç vermedi. 6 kilometrelik alan taranırken, arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Minik Melek'in amcası Hüseyin Memiş, yeğeninin dün sabah 10.00 civarında kardeşleri ile oynarken eve gelmediğini belirterek, "Kardeşleri Melek'in eve gelmediğini fark ediyor. Sonra arama yapılıyor. Arama sonuçları olumsuz olunca bizler de durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdik. Evin önünde bir çay akıyordu. Biz de ondan şüphelendik. Dün geç saatlere kadar aramalar sonucu bir ize rastlanmadı. Sabah yine çalışmalar başlatıldı ancak şu ana kadar yeğenim bulunamadı. O gün yağış olduğu için derenin debisi artmıştı. Evin etrafı kapalı olduğu için çocuğun dışarıya çıkma gibi bir durumu yok. O yüzden tamamen dereden şüpheleniyoruz ve dereden yeğnimin ayakkabısı bulduk" dedi.

Derenin yağışlardan dolayı taştığını ifade eden mahalleli ise çocuğun bir an önce bulunmasını temenni etti.