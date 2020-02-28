Kayıp Melisa bulundu, ailesine gitmek istemedi - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bir hafta önce kaybolan ortaokul öğrencisi Melisa Çelikli (15), kendisini kaçırdığı ortaya çıkan halasının oğlu A.Y. (21) ile birlikte jandarmaya geldi. Ailesinin yanına dönmek istemeyen Melisa, Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

?Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde oturan Şenol Çelikli (42) ile Nurcan Çelikli'nin (39), 7 çocuğundan Melisa, 22 Şubat Cumartesi günü 07 SAV 47 plakalı otomobile bindirilerek kaçırıldı. Seralarda işçi olarak çalışan Çelikli çifti, Kınık Yurdusev Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan kızlarının, aynı ilçenin Gökseki Mahallesi'nde oturan halasının oğlu A.Y. tarafından kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bir haftadır aranan Melisa, bugün öğleden sonra kendisini kaçıran halasının oğlu A.Y. ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'na geldi. Jandarmadaki sorgularının ardından iki genç, Kaş Cumhuriyet Savcılığı 'na sevk edildi. Ailesinin yanına dönmek istemeyen Melisa, Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Melisa'yı kaçıran A.Y. ise serbest bırakıldı.

Melisa Çelikli'nin amcası Nurettin Çelikli, "Melisa anne ve babasını istemedi. Ailesine gitmek istemediğini belirtti. Bunun üzerine savcılık, Melisa'nın yaşının küçük olmasını göz önüne alarak devlet koruması altına alınmasına karar verdi. Ben kısa süre görüştüm. İfadesini değiştireceğini söyledi. Ama bilmiyorum yetkililer mi dikkate almadı, Melisa bana yalan mı söyledi. Annesi, babası ve kardeşleri çok üzgün. Hepimiz çok üzgünüz. Söyleyecek bir şey yok" dedi.