Kayıp Melisa'dan iyi haber geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Melisa'dan iyi haber geldi - Son Dakika

Kayıp Melisa'dan iyi haber geldi

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir haftadır kayıp olan ortaokul öğrencisi Melisa Çelikli'den haber alındı.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde bir haftadır kayıp olan ortaokul öğrencisi Melisa Çelikli'den haber alındı. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığının titiz çalışması sonucunda 15 yaşındaki kayıp kıza ulaşıldı.


İddiaya göre, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde yaşayan Şenol ve Nurcan Çelikli çiftinin, 7 çocuğundan biri Melisa, geçtiğimiz hafta sonu 07 SAV 47 plakalı otomobile bindirilerek kaçırıldı. Kızlarının halasının oğlu tarafından kaçırıldığını öne süren Çelikli çifti, savcılığa başvuracaklarını ifade etti.


Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı konuya ilişkin çalışma başlattı. Kınık Mahallesi'nde meydana gelen kız kaçırma olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda, Melisa Çelikli bu sabah saat 07.30 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Ardından yapılan görüşme neticesinde olayın şüphelisi Mert Y. de İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Şahısların ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Savcılığına çıkarılacağı kaydedildi. - ANTALYA

Jandarma, Çelikli, Antalya, Kınık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:24 Kaynak: İHA
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