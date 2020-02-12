Kayıp Merve, 18 gün sonra bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp Merve, 18 gün sonra bulundu - Son Dakika

Kayıp Merve, 18 gün sonra bulundu

6 saat önce

SAMSUN'da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Merve K. (14), 18 gün sonra bulundu.

Kayıp Merve, 18 gün sonra bulundu, System.String[]

SAMSUN'da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Merve K. (14), 18 gün sonra bulundu. Polis, Merve K.'nin bulunduğu evde yaşayan 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, 25 Ocak tarihinde İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Asiye M.'nin kızı Merve K.'nin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kız arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öne sürülen Merve K.'nin, Yeşildere Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisine ulaştı. Polis, dün akşam adrese operasyon düzenledi. Merve K. bulunurken, ev sahibi İrfan Y. (48) ile yanındaki Mahire T. (24) gözaltına alındı. Ekipler, Merve K.'yı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.


Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Atakum, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:11 Kaynak: DHA
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