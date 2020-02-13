Kayıp Merve'yi alıkoyan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp Merve'yi alıkoyan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kayıp Merve'yi alıkoyan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

SAMSUN'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasından 18 gün sonra bulunan Merve K.'yi (14), alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayıp Merve'yi alıkoyan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

SAMSUN'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasından 18 gün sonra bulunan Merve K.'yi (14), alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, 25 Ocak tarihinde İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Asiye M.'nin kızı Merve K.'nin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kız arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamadığı öne sürülen Merve K.'nin, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Önceki akşam adrese operasyon düzenleyen polis, Merve K.'yi evde buldu. Evde olan İrfan Y. (48) ve Mahire T. (24) gözaltına alındı.

KENDİ RIZASIYLA EVİ TERK ETMİŞ

Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne teslim edilen Merve K., kendi isteğiyle Mahire T.'nin evine gittiğini, kaçırma olayının söz konusu olmdığını söyledi.

Mahire T. de ifadesinde, "Merve annesiyle tartışıyordu, ben ona yardım etmek istediğim için yanıma aldım" dedi. Adliyeye sevk edilen Mahire T. ve İrfan Y.,  'alıkoyma' suçundan tutuklandı.


Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:30 Kaynak: DHA
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