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KAYIP MUHAMMET'TEN 3 AYDIR İZ YOK - Son Dakika

KAYIP MUHAMMET'TEN 3 AYDIR İZ YOK

26.12.2021 10:27

ADANA'da çalıştığı oto yıkamacıdan dönüp, haftalığını annesini verdikten sonra evden çıkan Muhammet Yüksekdağ'ın (16) ailesi, 3 aydır kayıp oğullarını arıyor.

ADANA'da çalıştığı oto yıkamacıdan dönüp, haftalığını annesini verdikten sonra evden çıkan Muhammet Yüksekdağ'ın (16) ailesi, 3 aydır kayıp oğullarını arıyor. Gözyaşları içinde yardım isteyen anne Fatma Yüksekdağ Herkesten rica ediyorum. Aramadığımız yer kalmadı. Buhar oldu, uçtu sanki? dedi.

Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Yüksekdağ ailesinin tek çocukları Muhammet Yüksekdağ, 25 Eylül'de çalıştığı oto yıkamacıdan çıkıp, evine geldi. Annesine haftalığını veren Yüksekdağ, daha sonra yanına 20 TL alarak evden çıktı. Yüksekdağ'dan bir daha haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Afiş bastırıp, 3 aydır kapı kapı evlatlarını arayan ailenin kentte gitmediği yer kalmadı.

'ÖLÜSÜNE DE DİRİSİNE DE RAZIYIZ'

Muhammet'in annesi Fatma Yüksekdağ, gözyaşları içinde DHA'ya konuştu. Oğlunun kokusuna 3 aydır hasret kaldığını söyleyen Yüksekdağ Cumhurbaşkanım, size yalvarıyorum, bize yardım edin. Oğlum 3 aydır kayıp. Herkesten rica ediyorum. Bir umudumuz olsun, istiyoruz. Oğlumun artık ölüsüne de dirisine de razıyız. Perişanız, yatamıyoruz, oturamıyoruz. Oğlum bir ses ver. Kış geldi, üşürsün. Bir gören, duyan varsa lütfen polisi arasın. Aramadığımız yer kalmadı. Buhar oldu, uçtu sanki diye konuştu.

KAYIP MUHAMMET'TEN 3 AYDIR İZ YOK
KAYIP MUHAMMET'TEN 3 AYDIR İZ YOK
KAYIP MUHAMMET'TEN 3 AYDIR İZ YOK

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Seyhan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYIP MUHAMMET'TEN 3 AYDIR İZ YOK - Son Dakika


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