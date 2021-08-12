TEKİRDAĞ'DA KAYIP MUHASEBECİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde dün sabah işe gitmek üzere evden aracına binip gittikten 1 saat sonra, aracı 15 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda kapıları açık terk edilmiş şekilde bulunan ve kendisinden haber alınmayan evli 2 çocuk babası Sebahattin Şentürk(35) için bölgede havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 30 saaten bu yana yapılan arama çalışmalarında Şentürk'ün kaçırıldığı şüphesi üzerinde de duruluyor.

Malkara İlçe merkezinde oturan evli ve 2 çocuk babası özel bir maden işletmesinde muhasebeci olarak çalışan Sebahattin Şentürk, dün sabah saat: 08.00 sıralarında işe gitmek üzere kendisine ait 59 LA 544 Plakalı otomobiliyle evden ayrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra jandarmayı arayan bir kamyon sürücüsü, Ahmetpaşa Mahallesi ormanlık alanda kapısı açık terk edilmiş şekilde, cep telefonu ve 15 bin lira para olduğu bir araba olduğu ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, otomobilin Sebahattin Şentürk'e ait olduğunu belirledi.

30 SAATTEN BU YANA ARANIYOR, KAÇIRILDIĞI ŞÜPHESİ VAR

Jandarmanın yakınlarına ulaşmasına rağmen haber alamadığı Şentürk2ü bölgede arama çalışması başlattı. Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına, komando ekipleri, 10 kişilik Tekirdağ AFAD ekibi ile İz takip köpekleri sevk edildi. Yaklaşık 10 kilometrelik ormanlık alanda ve çevrede 2 adet drone ile havadan destek verdi. Yaklaşık 30 saatten buyana devam eden çalışmalarda Sebahattin Şentürk'e ulaşılamadı. Ekipler kayıp Şentürk'ü bölgede havadan ve karadan aramaya devam ediyor.

HER HANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Kayıp Sebahattin Şentürk'ün arama çalışmalarına katılan arkadaşı Rıza Döner, 'Sebahattin Şentürk arkadaşımız özel bir maden işletmesinde muhasebecilik yapıyor. Dün sabah saat: 09.00'dan beri kayıp kendisi. Her yerde aranıyor. Şuana kadar yapılan aramalarda bir ize rastlanılmadı. Kendisinin kaybolması herkesi düşündürüyor. Kendisine ait aracıda yolda terk edilmiş olarak bulundu. Aracın kapıları açık bir şekilde aracın içinde yaklaşık 15 bin lira para, telefonu ve cüzdanına rastlandı. Ancak şuana kadar yapılan tüm aramalara rağmen herhangi bir ize rastlanmadı. Kendisi kaçırıldı mı' Öldü mü? Tabi bu da bilinmemektedir.? dedi.