Son Dakika Haberleri: Kayıp Muhtar Aracında Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Kayıp Muhtar Aracında Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

1 saat önce

Kayıp muhtar aracında silahla vurulmuş halde bulunduGAZİANTEP - Gaziantep'te 2 dönemdir mahalle muhtarlığı yapan ve dün kayıplara karışan Eyüp Yıldız, aracında silahla vurulmuş halde bulundu.

Kayıp muhtar aracında silahla vurulmuş halde bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 dönemdir mahalle muhtarlığı yapan ve dün kayıplara karışan Eyüp Yıldız, aracında silahla vurulmuş halde bulundu.
İddiaya göre, Şahinbey ilçesi Burç Mahallesi'nde 2 dönemdir muhtar olan Eyüp Yıldız (33), dün işlettiği markete çocuklarını bırakarak, fatura ve kartı borcunu ödemek için şehir merkezine gitti. Dükkandaki çocuklarına gelirken yemek getireceğini söyleyerek marketten ayrılan Yıldız geri dönmedi. Yıldız'ı telefonla arayan ancak ulaşamayan aile, jandarma ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Beylik tabancası derede bulundu
Eyüp Yıldız'ın yakınları bugün Cebeler Mahallesi Hayvanat Bahçesi arkasındaki çevreyolunda aracı park halinde bulundu. Yıldız'ı hareketsiz halde bulan aile, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Yıldız'ın tabanca ile açılan ateş sonucu vurularak öldüğünü tespit etti. Muhtarın ruhsatlı beylik tabancası ise yol kenarından geçen derenin içerisinde bulundu. Öte yandan, araçta yapılan aramada muhtarın çocukları için aldığı sanılan yemekler de bulundu.
Cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:38 Kaynak: İHA

Jandarma, Eyüp Yıldız , Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü Azerbaycanlı Kadın, Tartıştığı Sevgilisi Tarafından 55 Yerinden Bıçaklanarak Öldürüldü

Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır 6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:30:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp Muhtar Aracında Silahla Vurulmuş Halde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]