Kayıp muhtarın intihar ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Kayıp muhtarın intihar ettiği ortaya çıktı

6 saat önce

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde kayıp olarak aranan Karaömerli Mahallesi'nin muhtarı Fatih G., ormanda ölü bulundu.

Kayıp muhtarın intihar ettiği ortaya çıktı, System.String[]

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde kayıp olarak aranan Karaömerli Mahallesi'nin muhtarı Fatih G., ormanda ölü bulundu. Muhtar Fatih G.'nin tabancayla intihar ettiği belirlendi.

Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi'nin muhtarı Fatih G.'nin kardeşi Ertuğrul G., ağabeyinden bir süredir haber alamadığı gerekçesiyle 19 Şubat günü Sarıçam Polis Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler, Kılbaşı mevkiindeki ormanlık alandan Fatih G.'nin telefonunun sinyal verdiğini belirledi. Polis helikopterinin de kullanıldığı arama çalışmalarında dün saat 19.00 sıralarında Fatih G.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, Fatih G.'nin tabancayla başına ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan muhtar Fatih G.'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih G.'nin intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Sarıçam, Adana, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:46 Kaynak: DHA
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