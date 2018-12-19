Kayıp Müracaatı Yapılan Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ailesinin kayıp müracaatı yaptığı yaşlı kadın, jandarma ekiplerince evinin yakınında ölü bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ailesinin kayıp müracaatı yaptığı yaşlı kadın, jandarma ekiplerince evinin yakınında ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, 17 Aralık'ta Çamyayla Mahallesi'nde kaybolduğu bildirilen alzaymır hastası 85 yaşındaki Zübeyde Bozkurt'u jandarma ekipleri, evinin 150 metre uzağındaki bir ev ile kömürlüğün duvarı arasında ölü buldu.



Yaşlı kadının cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Yakınlarının

ihbarı üzerine Bozkurt için arama çalışması başlatılmış, hafta başından beri jandarmanın sürdürdüğü aramalara AFAD ekipleri de katılmıştı.

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