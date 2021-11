KAYIP MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'NCİ GÜN - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde 7 gündür kayıp Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları sürdürülürken, CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse de aileyi ziyaret etti. Kurulan çadırda baba Mehmet ve anne Selvi Yağal ile görüşen Genel Başkan Danışmanı Köse, Acılı aile ile görüştük. Burası dağlık bir bölge. Çocuğun kayboluşuyla ilgili hiçbir tahmin yürütülemiyor. Ailenin üzerindeki durduğu konu, çocuklarının kaçırılmış olabileceği yönünde. 20 kilometrelik bir alan taranmış ancak bulunamamış. Sarıkeçili Yörükleri Dernek Başkanı da bölgede bugüne kadar kaybolma olayı yaşanmadığını söyledi. Onlar da kaçırılma şüphesi üzerinde duruyor. Her şeye rağmen umuduz var. Aileye her türlü desteği vermeye çalışacağız dedi.