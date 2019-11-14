Kayıp nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulundu

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde 4 gündür kayıp olan nakliye şoförü Tuğran Pezük'ün (55) cesedi Kızılırmak'ta bulundu.

Nakliye şoförü evli ve 3 çocuk babası Tuğran Pezük, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra geriye dönmedi. Yakınları jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalarda Pezük'e ait nakliye kamyonu, Kermelik mahallesi mevkiinde Kızılırmak kenarında bulundu. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, Pezük'ün montunu ve cep telefonunu ırmak kenarında buldu. Bunun üzerine Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi, ırmakta arama başlattı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonunda Pezük'ün cansız bedenine ulaşıldı. Pezük'ün cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.