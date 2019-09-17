Kayıp neşet bora arkadaşlarıyla gezerken bulundu (2)
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DEVREK İLÇESİNDE BULUNDUZonguldak'ta, dün gezmeye gittiğini söyleyerek evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Neşet Bora Ulubay, polisin çalışması sonucu Devrek ilçesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:39 Kaynak: DHA
DEVREK İLÇESİNDE BULUNDU
Zonguldak'ta, dün gezmeye gittiğini söyleyerek evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Neşet Bora Ulubay, polisin çalışması sonucu Devrek ilçesinde bulundu. Arkadaşlarıyla gezerken bulunan Ulubay'ın bir arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. Ulubay, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
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