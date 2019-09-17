Son Dakika Haberleri: Kayıp neşet bora için arama çalışması başlatıldı
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Kayıp neşet bora için arama çalışması başlatıldı

29 dakika önce

ZONGULDAK'ta, dün gezmeye gittiğini söyleyip evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Neşet Bora Ulubay (14) için arama çalışması başlatıldı.

Kayıp neşet bora için arama çalışması başlatıldı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, dün gezmeye gittiğini söyleyip evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Neşet Bora Ulubay (14) için arama çalışması başlatıldı.
Terakki Mahallesi'nde oturan Gülay ve Burak Ulubay çiftinin çocukları Neşet Bora Ulubay, dün akşam saatlerinde gezmeye gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Neşet Bora akşam eve dönmeyince, ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı, ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Ulubay'ın eşkal bilgilerini ve fotoğrafını alan polis ekipleri, arama çalışması başlattı.


Terakki Mahallesi, Bora Füzesi, Gülay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:28 Kaynak: DHA
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