Son Dakika Haberleri: Kayıp Nesrin'in annesi: Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum
Son Dakika Güncel Haber

Kayıp Nesrin'in annesi: Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum

48 dakika önce

ZONGULDAK'ta Erkan K.'nın, 2 yıl önce kaybolan Nesrin Koçaklı'yı (16) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasının ardından konuşan anne Yeter Koçaklı, kızının cesedinin bulunmasını istediğini belirterek, "Ben çocuğumun bir kemiğini veya bir giysisini istiyorum.

Kayıp Nesrin'in annesi: Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum, System.String[]
ZONGULDAK'ta Erkan K.'nın, 2 yıl önce kaybolan Nesrin Koçaklı'yı (16) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasının ardından konuşan anne Yeter Koçaklı, kızının cesedinin bulunmasını istediğini belirterek, "Ben çocuğumun bir kemiğini veya bir giysisini istiyorum. Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum" dedi.
Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan Nesrin Koçaklı, iki yıl önce kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Nesrin, bulunamadı. Polis ekipleri, Nesrin ile en son liman arkasındaki kayalıklarda görülen arkadaşı Erkan K.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Erkan K. gözaltına alındı. Erkan K., genç kızı öldürdüğünü kabul etmese de kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. Kayıp Nesrin Koçaklı'nın annesi Yeter Koçaklı, kızının cesedinin bulunmasını istedi.
İki yıldır kızını aradığını söyleyen Yeter Koçaklı, "Erkan K.'ya gittim. 'Benim kızım en son seninle görüşmüş' dedim. 'Kızım neredeyse alayım' dedim. 'Abla ben senin kızını görmedim de, bilmiyorum' dedi. Ama kardeşim en son Erkan K. ile birlikte görmüş. İki buçuk yıldır arıyorum hiçbir yerden haber alamadım. Polisler beni aradı ve 'Nesrin ölmüş biz senin kızının cesedini götüreceğiz hazırlıklı olun' dediler. Ben de iki günden beri hazırlık yapıyorum. Bekledik ama cenazemiz gelmedi. Ben çocuğumun bir kemiğini veya bir giysisini istiyorum. Kızımı öldüren Erkan'dan da davacıyım. Benim kızım intihar etmez kendini deniz atmasın. Benim suçlularla işim yok, ben kızımın cesedini arıyorum. Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum" dedi.
Nesrin Koçaklı'nın ağabeyi Emrah Koçaklı da kardeşinin cesedinin bulunmasını istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:
"İki yıldır benim kardeşim kayıp. Ben sadece cenazemi istiyorum, cenazemi bulup bana teslim etsinler. Ben de gidip defnedeyim. Dua edilebilecek bir toprağı olsun. Ben de cenazem olduğunu bileyim. İki yıldır cenazemizi bekliyoruz."


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:58 Kaynak: DHA
Zonguldak, kızım dizisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acılı anneden 2 yıl önce kaybolan kızı için yürek yakan sözler: Kızımın cenazesini istiyorum Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü Lunaparkta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak, kuş sürüsüne çarpınca geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 23:46:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp Nesrin'in annesi: Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]