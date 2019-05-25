Kayıp oğlak, düştüğü su kuyusunda bulundu
5 saat önce
VAN'ın Tuşba ilçesi'nde bir hafta önce kaybolan oğlak, 25 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:37 Kaynak: DHA
VAN'ın Tuşba ilçesi'nde bir hafta önce kaybolan oğlak, 25 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çabaları sonucu kurtarılan oğlak, sahibine teslim edildi.
İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dilimli Mahallesi'nde kaybolan ve sahibi tarafından aranan oğlak, vatandaşlar tarafından düştüğü su kuyusunda bulundu. Saat 22.00 sıralarında, su kuyusunda gelen oğlak sesini duyan vatandaşlar, yaklaşık 25 metrelik kuyudan oğlağı çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ip yardımıyla kuyuya inerek oğlağı bulunduğu yerden çıkartıp sahibine teslim etti.
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- Van
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