Son Dakika Haberleri: Kayıp Oğlunu Arayan Rus Baba: 'Lütfen Beni Kurtarın' Sözü Kulaklarımda Çınlıyor

Kayıp Oğlunu Arayan Rus Baba: 'Lütfen Beni Kurtarın' Sözü Kulaklarımda Çınlıyor

35 dakika önce

ANTALYA'da yaşayan Rus vatandaşı Marsur Orudzhov, geçen 13 Şubat'ta İstanbul'da kaybolan oğlu Abdulavval Orucov'un (18) terör örgütleri tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia ederek, savcılığa başvurdu.

Kayıp Oğlunu Arayan Rus Baba: 'Lütfen Beni Kurtarın' Sözü Kulaklarımda Çınlıyor, System.String[]
ANTALYA'da yaşayan Rus vatandaşı Marsur Orudzhov, geçen 13 Şubat'ta İstanbul'da kaybolan oğlu Abdulavval Orucov'un (18) terör örgütleri tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia ederek, savcılığa başvurdu. Baba Orudzhov, "Oğlum telefonda annesine 'Beni ne olur kurtarın, lütfen, lütfen, lütfen' diye yalvarmış. Kulaklarımda çınlıyor" dedi.

Rus vatandaşı Marsur Orudzhov ve ayrıldığı Afet Başiro'nun oğulları Abdulavval Orucov, geçen 13 Şubat'ta İstanbul'un Maltepe ilçesinde ortadan kayboldu. Antalya'da yaşayan baba Marsur Orudzhov, dönercide çalışan oğlunun, aynı günün akşamı annesi Afet Başiro'yu telefonla aradığını belirterek, çocuklarından bir daha haber alamadıklarını söyledi. Telefon görüşmesinde oğlunun yardım istediğini aktaran Orudzhov, "Oğlum annesine 'Beni ne olur kurtarın. Lütfen, lütfen, lütfen' diye adeta yalvarmış. Bu görüşmede 'Trabzon'a gidiyorum' diye bir şey söylemiş. Daha sonra iletişim tamamen kesildi" diye konuştu.

Oğlunun kaybolmasının ardından Antalya'da savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Marsur Orudzhov, "Oğlumu bulmak için gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Terör örgütleri tarafından kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum" dedi. Marsur Orudzhov, Türk insanlarını çok sevdiğini belirterek, "Oğlumu tüp bebek yöntemiyle burada buldum. Burada kaybetmek istemiyorum. Ne olur bana yardım edin" diye konuştu.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:10 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın, Bölge Esnafını Bıktırdı

Kira Artışlarının TÜFE'ye Göre Belirlenmeye Başlamasıyla, Vatandaş Yüzde 12 Zamdan Kurtuldu Popstar Aydan, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'u Sözleriyle Yerden Yere Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 12:45:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp Oğlunu Arayan Rus Baba: 'Lütfen Beni Kurtarın' Sözü Kulaklarımda Çınlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]