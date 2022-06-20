Kayıp oğlunu defneden annenin feryatları yürekleri dağladı

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolduktan 9 ay sonra çürümüş cesedi bulunan 19 yaşındaki İbrahim Yılmaz düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Anne Fatma Yılmaz'ın feryatları ise yürekleri dağladı.

İbrahim Yılmaz, 11 Eylül 2021 tarihinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Arama kurtarma timlerinin çalışmaları da sonuç vermedi.

20 Nisan 2022 tarihinde Kozan'a bağlı Düzağaç Mahallesi ormanlık alanında jandarma ekiplerinin bulduğu çürümüş erkek cesedinin, 9 aydır kayıp olarak aranan 19 yaşındaki İbrahim Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Kozan Asri Mezarlığında defnedilen İbrahim Yılmaz'ın annesinin feryatları ile yürekleri dağladı. Eşini de 4 yıl önce kanserden kaybeden Fatma Yılmaz, "İbrahim oğlum. Ben seni dağlarda çok aradım. Seni kuşlara, ağaçlara sordum. Hiç kimse bir şey söylemedi. Sen neredeydin oğlum? Neden bir cevap vermedin? Neden. Anne ben buradayım diye seslenmedin" diyerek feryat edip gözyaşı döktü.