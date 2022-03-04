Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu

04.03.2022 17:00

Son dakika haberine göre Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı.

Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu

ANTALYA Antalya'da annesine telefon açıp 'geliyorum' dedikten sonra kendisine 4 gündür haber alınmayan 19 yaşındaki genç, falezler kıyısında denizin 10 metre derinliğinde ölü olarak bulundu. Oğlunun çölüm haberiyle yıkılan gözü yaşlı anne polisin demir kapısına tutunarak 'Beni yaktın oğlum" feryatları yürekleri dağladı, babası ise geri geri gelen cenaze aracının altına uzanıp 'beni çiğneyip geçsin' diye ağladı.

Antalya'da yaşayan Muhammet Ali Uğur (19), son olarak 28 Şubat Pazartesi günü Işıklar Caddesin'de görüldü. Son olarak annesine 'geliyorum' diyerek telefon aça Uğur'dan 4 gündür aile bir daha haber alamadı. Durumun polise bildirilmesi üzerine Karadan ve denizden genç adamı bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Son olarak öğlen saatlerinde Gençlik Mahallesi falezler bölümünde arama yapan Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından denizin 10 metre derinliğinde bir kişinin cansız bedenine rastladı. Cebinden Muhammet Ali Uğur adına kimlik çıkan genç, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Feryatları yürekleri yaktı

Kayıp olarak aranan gencin ailesine teşhis için haber verildi. Limana gelen aileden gencin bir yakını cenazeyi teşhis etti. Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen anne, baba ve yakınları sinir krizi geçirdi. Anne Melahat Uğur, demir kapılara sarılarak, "Beni yaktın oğlum, ben oğluma doymadım ki" diye feryat etti. Baba ise "Beni çiğneyip geçsin" deyip cenaze aracının önüne uzanmaya çalıştı. Acılı anne ile babayı yakınları ve polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Muhammet Ali Uğur'un cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu

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Muhammet Ali, 28 Şubat, Antalya, Cenaze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryatları yürekleri yaktı... 4 gündür aranan 19 yaşındaki genç, denizin 10 metre derinliğinde ölü bulundu - Son Dakika
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