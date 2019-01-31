Son Dakika Haberleri: Kayıp Öğretmenin Cesedi Bulundu

Kayıp Öğretmenin Cesedi Bulundu

22 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 gün önce düştüğü sulama kanalında kaybolan öğretmen Nihat Kaylı'nın cesedi bulundu.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 gün önce düştüğü sulama kanalında kaybolan öğretmen Nihat Kaylı'nın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı (45), 22 Ocak'ta eski öğrencisi S.B.Ü. (15) ile piknik yapmak için Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düştü. 10 gündür arama çalışması yürüten ekipler, Kaylı'nın cesedini, suya düştüğü yerin yaklaşık 500 metre ilerisindeki ağaçlık ve kayalıkların bulunduğu bölgede buldu. Kaylı'nın cesedi sıkıştığı yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Öğretmen Nihat Kaylı'nın ağabeyi Aziz Kaylı, ailecek üzgün olduklarını belirterek, kardeşinin suya düştüğü günden bugüne arama çalışmalarını aralıksız sündüren ekiplere teşekkür etti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:50 Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa
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