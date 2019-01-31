Kayıp Öğretmenin Cesedi Bulundu
20 dakika önce
Kayıp öğretmenin cesedi bulundu Mersin'de 10 gün önce sulama kanalında kaybolan öğretmen Nihat Kaylı'nın cesedi bugün yapılan arama çalışması sırasında bulunduMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 gün önce düştüğü sulama kanalında kaybolan öğretmen Nihat Kaylı'nın cesedi bulundu.
Kayıp öğretmenin cesedi bulundu Mersin
'de 10 gün önce sulama kanalında kaybolan öğretmen Nihat Kaylı'nın cesedi bugün yapılan arama çalışması sırasında bulundu
MERSİN - Mersin'in Tarsus
ilçesinde 10 gün önce düştüğü sulama kanalında kaybolan öğretmen Nihat Kaylı'nın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz
ilçesindeki Adanalıoğlu
Reşit Can Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı (45), 22 Ocak'ta eski öğrencisi S.B.Ü. ile piknik yapmak için Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düştü. 10 gündür arama çalışması yürüten ekipler, Kaylı'nın cesedini, suya düştüğü yerin yaklaşık 500 metre ilerisindeki ağaçlık ve kayalıkların bulunduğu bölgede buldu. Kaylı'nın cesedi sıkıştığı yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.
Öğretmen Nihat Kaylı'nın ağabeyi Aziz Kaylı, ailecek üzgün olduklarını belirterek, kardeşinin suya düştüğü günden bugüne arama çalışmalarını aralıksız sündüren ekiplere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:15 Kaynak: İHA
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