Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu - Son Dakika

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Cumapazarı Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi, özel bir inşaat şirketinde çalışan Bülent Kaşıkçı yönetimindeki kamyon, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Solaklı Deresi'ne uçtu. Bu sırada kazanın etkisiyle, Bülent Kaşıkçı'ya ait 15 bin dolar da kayıplara karıştı.

Kaşıkçı'ya ait kayıp dolarları arama çalışmalarından iyi haberler geldi. Ayrı ayrı olmak üzere, kayıp miktarın toplam 1000 lirası bulundu.

"ÖNCE KAYBOLDUĞUNA İNANMADIK"

Aramalarda ilk gün 200, ikinci gün 500 ve bugünde 300 dolar olmak üzere 1000 dolara ulaşıldı. Arama çalışmalarına katılan mahalle sakinlerinden İsmail Sezgin, 'Ben derede taşın kenarına sıkışmış bir vaziyette 300 dolar buldum. Hemen karakola teslim ettim parayı. Aile paranın ufak bir kısmı bulunduğunu duyunca bile çok sevindi. Biz önce ihtimal vermemiştik o kadar paranın kaybolduğuna. Ama bulunca 'demek ki gerçekten para varmış derede' dedim? diye konuştu.