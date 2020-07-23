Kayıp olan 300 adet küçükbaş hayvan drone ile bulundu - Son Dakika

Elazığ'da kayıp olan 300 adet küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin drone yardımı ile 8 saat süren çalışması sonucu 15 kilometre uzaklıkta bulunup sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alatarla Köyünde hayvancılıkla uğraşan bir kişinin 300 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. Hayvanların sahibi ve köy sakinlerinin yaptığı aramada sürü bulunamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Ekipler,hem çalınma hemde kayıp olma durumuna karşı çalışma yaptı.

Hayvanların son bulunduğu bölgede drone desteği ile 8 saatlik çalışma yapan ekipler, sürüyü 15 kilometre uzaklıkta buldu. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ