Kayıp olan adam ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olan adam ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu - Son Dakika

Kayıp olan adam ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu

6 saat önce

Bursa'da ailesinin bir hafta önce kayıp ihbarında bulunduğu adam, toprağa gömülü halde ölü bulundu.

Kayıp olan adam ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu, System.String[]

Bursa'da ailesinin bir hafta önce kayıp ihbarında bulunduğu adam, toprağa gömülü halde ölü bulundu. Bursa polisinin adeta iğneyle kuyu kazarak çözdüğü olayda 5 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Karakoç'tan (45) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp şahsı bulmak için araştırma yapan ekipler, Karakoç'un en son Demirtaş bölgesinde görüldüğünü tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekiplere bazı köylüler kırsal Karabalçık Mahallesi yakınlarına 1 hafta önce birkaç arabanın geldiğini ve bu bölgede görüldüğünü söyledi.


Polis tırnaklarıyla kuyu kazar gibi cesedi buldu


Köylülerin ihbarı üzerine araştırmalarını bu bölgeye yoğunlaştıran ekipler, Karabalçık ve Selçukgazi Mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda toprağın kazılmış olduğunu belirledi. Toprağı kazan ekipler, İbrahim Karakoç'un cansız bedenine ulaştı. Karakoç'un cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından Karakoç, Malhatun Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.


Olayla ilgili 5 şüpheli adliyede


İbrahim Karakoç'un cesedini toprağa gömülü bir şekilde bulan ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Olayla ilgili araştırma yapan ekipler Mustafa A.(54), İ.M.Ş., S.A., S.A. ve S.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği'nde sorguları yapılan 5 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

İbrahim Karakoç, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:59 Kaynak: İHA
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