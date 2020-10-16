Kayıp olan Ahap'ı bulana ödül verilecek - Son Dakika

Kayıp olan Ahap'ı bulana ödül verilecek
16.10.2020 13:25
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 11 gün önce kaybolan Ahap isimli süs köpeğini arayan sahipleri, köpeği bulana ödül vereceklerini söyledi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 11 gün önce kaybolan Ahap isimli süs köpeğini arayan sahipleri, köpeği bulana ödül vereceklerini söyledi.
11 gün önce Yeşilhisar ilçesi Beyler Yukarı Mahallesi'nde Ahap isimli süs köpeğinin kaybolduğunu söyleyen 47 yaşındaki Yasemin Ada, yaptıkları tüm arama çalışmasına rağmen Ahap'ı bulamadıklarını söyledi.
Yasemin Ada, çocuklarının da çok sevdiği köpeği arama çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "İnsanlık namına köpeğimiz Ahap'ı görenlerin 0 546 807 27 75 numaralı telefona bilgi vermelerini rica ediyoruz. Köpeğimizi bulana da bir miktar ödül vereceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti