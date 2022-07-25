İlçede ikamet eden Mevlüt Ören (43) yaklaşık 1 hafta önce evden ayrılarak ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler, Ören'i Filyos Çayı'nın kenarında buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Filyos Çayı, Jandarma, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp olan şahıs çay kenarında ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.