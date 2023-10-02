Hindistan'da 3 kız kardeş, ebeveynleri tarafından öldürüldü - Son Dakika

Hindistan'da 3 kız kardeş, ebeveynleri tarafından öldürüldü

Hindistan\'da 3 kız kardeş, ebeveynleri tarafından öldürüldü
Son Güncelleme: 02.10.2023 17:16

Hindistan'ın Pencap eyaletinde üç kız çocuğu, kendi ebeveynleri tarafından acımasızca öldürülerek demir bir sandığa konuldu. İddiaya göre maddi zorluklar nedeniyle çocuklarına bakamayan ailenin, kızlarını, içine böcek ilacı ekledikleri süt ile öldürdükleri ortaya çıktı.

Artan suç oranlarıyla son günlerde trajik olayların yaşandığı Hindistan'dan bu kez yürekleri dağlayan bir haber geldi. Yaşları 9, 7 ve 4 olarak üç kız çocuğu, ebeveynleri tarafından öldürülüp demir bir sandığa kilitlendi. Ailenin, maddi zorluklar nedeniyle çocuklarını öldürdükleri öne sürüldü.

CESETLERİ DEMİR SANDIKTA BULUNDU

Pencap eyaletinin Jalandhar bölgesindeki olayda, kızlarının ortadan kaybolduğunu iddia ederek polise başvuran ailenin evinde bulunan demir sandıktan çıkanlar acı gerçeği deşifre etti.

Hindistan'da bir aile, yaşları 4 ile 9 arasında değişen 3 kız çocuğunu öldürüp demir sandığa kilitledi

EBEVEYNLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜLER

Polisin yaptığı araştırmada 9 yaşındaki Amrita, 7 yaşındaki Shakti ve 4 yaşındaki Kanchan'ın ebeveynleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ebeveynlerin, kendi çocuklarını sütün içine böcek ilacı ekleyerek korkunç bir şekilde öldürdüğü öğrenildi.

Ailenin, iddiaya göre çocuklarını maddi zorluklar nedeniyle öldürdüğü öne sürülürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Abdullah Teymur
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