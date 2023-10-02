Hindistan\'da 3 kız kardeş, ebeveynleri tarafından öldürüldü

Artan suç oranlarıyla son günlerde trajik olayların yaşandığı Hindistan'dan bu kez yürekleri dağlayan bir haber geldi. Yaşları 9, 7 ve 4 olarak üç kız çocuğu, ebeveynleri tarafından öldürülüp demir bir sandığa kilitlendi. Ailenin, maddi zorluklar nedeniyle çocuklarını öldürdükleri öne sürüldü.

CESETLERİ DEMİR SANDIKTA BULUNDU

Pencap eyaletinin Jalandhar bölgesindeki olayda, kızlarının ortadan kaybolduğunu iddia ederek polise başvuran ailenin evinde bulunan demir sandıktan çıkanlar acı gerçeği deşifre etti.

EBEVEYNLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜLER

Polisin yaptığı araştırmada 9 yaşındaki Amrita, 7 yaşındaki Shakti ve 4 yaşındaki Kanchan'ın ebeveynleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ebeveynlerin, kendi çocuklarını sütün içine böcek ilacı ekleyerek korkunç bir şekilde öldürdüğü öğrenildi.

Ailenin, iddiaya göre çocuklarını maddi zorluklar nedeniyle öldürdüğü öne sürülürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.