Kayıp Olarak Aranan 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi İnşaatta Bulundu
28 dakika önce
Kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta bulunduDENİZLİ – Denizli'de dün evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta bulundu
DENİZLİ – Denizli
'de dün evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Denizli'nin Serinhisar
ilçesinde oturan 10 yaşındaki N.K. dün oyun oynamak için evinden ayrıldı. N.K.'dan bir daha haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Dünden bu yana her yerde aranan N.K.'nın cesedi bir inşatta bulundu. Öte yandan N.K.'nın güvenlik kameralarına takılan son fotoğrafında elinde bir poşet olduğu görülüyor.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:51 Kaynak: İHA
Kayıp Olarak Aranan 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu
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