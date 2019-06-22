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Kayıp olarak aranan 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu

14 dakika önce

Kayıp olarak aranan 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulunduKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ailesi tarafından kayıp olarak aranan 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu.

Kayıp olarak aranan 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ailesi tarafından kayıp olarak aranan 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Ağabeyli Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hanifi Orhan (6), yaşadığı evden ailesinden habersiz ayrıldı. Bir süre çocuklarından haber alamayan aile, çevrede yapmış olduğu arama çalışmalarından sonuç alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 3 asayiş timi, 20 kişilik güvenlik koruyucusu ile birlikte bölgeye gelen jandarma, çevredeki vatandaşlarında desteğiyle arama çalışmalarına başladı.
Yapılan aramalar sonucunda jandarma ekipleri, 6 yaşındaki Hanifi Orhan'ın yaşadığı evin 500 uzaklığında yer alan 2 metre derinliğinde sulama havuzunda cansız bedenini buldu. Çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ailesi çocuklarının ani ölümü karşısında sinir krizleri geçirdi.
Kayıp olarak aranan 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:05 Kaynak: İHA
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