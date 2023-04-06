9 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Kuyuda cansız bedeni bulununca ev sahibi gözaltına alındı

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Kilis'te ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Gina Mercimek, salı günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi. Ailesi, Mercimek'e ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

BRİKET BAĞLAMIŞLAR

Arama çalışması başlatan ekipler, ailenin oturduğu Okçular Mahallesi'nde, H.B.'ye ait müstakil evin bahçesinde Gina Mercimek'in cansız bedenine ulaştı. Beline briket bağlı olduğu belirlenen Mercimek'in cesedi, ekipler tarafından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin sahibi H.B.'yi gözaltına aldı.