9 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Kuyuda cansız bedeni bulununca ev sahibi gözaltına alındı - Son Dakika
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9 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Kuyuda cansız bedeni bulununca ev sahibi gözaltına alındı

06.04.2023 11:16

Kilis'te dün okuldan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek, bir evin bahçesindeki su kuyusunda beline briket bağlanmış şekilde ölü olarak bulundu. Şüphe çeken ölümle ilgili ev sahibi H.B. gözaltına alındı.

Kilis'te ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Gina Mercimek, salı günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi. Ailesi, Mercimek'e ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

BRİKET BAĞLAMIŞLAR

Arama çalışması başlatan ekipler, ailenin oturduğu Okçular Mahallesi'nde, H.B.'ye ait müstakil evin bahçesinde Gina Mercimek'in cansız bedenine ulaştı. Beline briket bağlı olduğu belirlenen Mercimek'in cesedi, ekipler tarafından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

9 yaşındaki kız çocuğunun kuyuda cesedinin bulunmasıyla ilgili ev sahibi gözaltında

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin sahibi H.B.'yi gözaltına aldı.

9 yaşındaki kız çocuğunun kuyuda cesedinin bulunmasıyla ilgili ev sahibi gözaltında
Kaynak: DHA
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Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Kuyuda cansız bedeni bulununca ev sahibi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Kuyuda cansız bedeni bulununca ev sahibi gözaltına alındı - Son Dakika
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