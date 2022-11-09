KAYIP OLARAK ARANAN EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ ÖLÜ OLARAK BULUNDU

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kayıp olarak aranan emekli uzman çavuş Bayram Erdoğan (62), boş bir arazide başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemede Erdoğan'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Merkezefendi Mahallesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında boş arazide elinde tabanca olan ve yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi emekli uzman çavuş Bayram Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Erdoğan'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, iki çocuk babası Erdoğan'ın kendi tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan, dün öğle saatlerinde yanına aldığı tabancasıyla evden ayrıldıktan sonra Erdoğan'a ulaşamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.