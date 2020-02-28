Kayıp olarak aranan engellinin cesedi denizde bulundu - Son Dakika
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Kayıp olarak aranan engellinin cesedi denizde bulundu

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kayıp olarak aranan engelli adamın denizde cesedine ulaşıldı.

Kayıp olarak aranan engellinin cesedi denizde bulundu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kayıp olarak aranan engelli adamın denizde cesedine ulaşıldı.

Akçay Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Halil İbrahim İpekişleyen (51), dün gece saatlerinde gezmek için evinden ayrıldı.

İpekişleyen'in eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi durumu polise bildirdi.

Ekipler, engelli kişinin en son sahildeki iskeleye giderken görüldüğünü tespit etti. İpekişleyen'in denize düşmüş olabileceğinden şüphelenilmesi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince denizde arama yapıldı.

Aramalarda engelli adamın cansız bedenine ve akülü sandalyesine ulaşıldı.

İpekişleyen'in cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Balıkesir, Edremit, Akçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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